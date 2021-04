Ex Ilva: Dimastromatteo direttore stabilimento Taranto, Pascucci direttore investimenti

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Vincenzo Dimastromatteo, secondo quanto si apprende, è il nuovo direttore dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dimastromatteo, che arriva da Arvedi, ha avuto in precedenza una lunga esperienza di 20 anni nel gruppo Ilva. Subentrerà a Loris Pascucci che diventa il direttore degli Investimenti per lo stabilimento di Taranto.

Con l'ingresso di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d'Italia e con gli investimenti in arrivo c'era la necessità di avere un responsabile degli investimenti.