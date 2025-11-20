Ex Ilva, Fiom Genova: positiva convocazione incontro su siti Nord

Genova, 20 nov. (askanews) – “È arrivata una convocazione ufficiale per il giorno 28 a Roma per parlare degli impianti del Nord. Impianti del Nord che hanno necessità oggettiva di essere alimentati, impianti che nell’ultimo piano presentato dal governo rischiano di fermarsi. Per questo motivo noi abbiamo detto che serve un incontro per discutere del Nord.

Questo incontro è arrivato e lo riteniamo molto positivo”. Lo ha detto il segretario della Fiom Cgil di Genova Stefano Bonazzi, al termine dell’incontro in prefettura con gli enti locali sullo stabilimento ex Ilva di Cornigliano.

Dopo l’incontro in prefettura e l’ufficialità della convocazione a Roma da parte del Mimit, i lavoratori hanno sciolto il blocco stradale in piazza Savio che per due giorni ha paralizzato il traffico nel ponente cittadino e nel nodo autostradale di Genova.