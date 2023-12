Ex Ilva, Fiom: situazione degli impianti è drammatica, basta rinvii

Roma, 20 dic. (askanews) – “La questione ormai non è più rinviabile. C’è una situazione degli impianti drammatica, una condizione di rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, visto che Arcelor Mittal ha deciso di non investire negli impianti italiani, è del tutto evidente che il governo deve salire in maggioranza, gestire l’azienda e con noi negoziare poi il ragionamento rispetto alla salita produttiva e al processo di acciaio verde di cui il nostro Paese ha bisogno”.

Lo ha detto il leader della Fiom, Michele De Palma, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro sull’ex Ilva.