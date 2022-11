Ex Ilva, iniziato lo sciopero: "Via la governance"

Via la governance: iniziato lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, che chiedono l'intervento dello Stato

Genova, ex Ilva.

«Lo Stato prenda la gestione». È l’eco che arriva a Roma da Cornigliano, dove nella mattinata di oggi, dalle 7:30 alle 11:30, una manifestazione di protesta dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ha riempito le strade della città in un corteo che ha preso vita a partire dagli stessi locali della fabbrica.

I moventi della protesta

Saltato l’incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, disertato dall’azienda, la richiesta degli operai è che cambino le condizioni di governo degli impianti e che sia lo Stato, a questo punto, a prenderne in mano la gestione, garantendo una precisa svolta mirata al rafforzamento di tutti gli stabilimenti.

È un enorme paradosso: si trascina avanti in maniera disorganizzata e affatto lungimirante uno dei colossi portanti – forse il primo in assoluto – di un settore fondamentale per il nostro Paese.

«La situazione è senza dubbio complessa, questa gestione scellerata sta portando gli stabilimenti a una lenta agonia» asserisce con amarezza Stefano Bonazzi, segretario genovese della Fiom. «Lo stabilimento avrebbe bisogno di una massiccia iniezione di risorse economiche, partendo dalla manutenzione fino agli investimenti strutturali: in questo momento innumerevoli problematiche ci impediscono di produrre come invece potremmo fare» concludono insieme il segretario generale Fim Cisl Christian Venzano e il responsabile Rsu Fim Cisl Nicola Appice.