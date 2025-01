Ex Ilva, Landini a Bucci: accordo Genova va applicato, non rivisto

Genova, 24 gen. (askanews) – “Gli accordi si applicano, non si rivedono e quello che deve essere chiaro è che si mantenga l’integrità di tutto il Gruppo”. Lo ho detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini – a margine della commemorazione per il 46esimo anniversario dell’uccisione da parte delle Br dell’operaio e sindacalista Guido Rossa – rispondendo al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che aveva dichiarato che l’accordo di programma per lo stabilimento ex Ilva di Genova va rivisto in funzione di chi sarà il nuovo acquirente.

“C’è bisogno che si faccia una scelta che veda il mantenimento del ruolo pubblico dentro questa azienda, perché stiamo parlando di un’azienda strategica”, ha aggiunto.

“Non c’è bisogno che entri – ha sottolineato Landini – c’è già ed è stata tenuta in piedi in questi anni dai contributi pubblici di tutti noi. E’ necessario che si facciano delle scelte rispetto alle offerte che sono arrivate che qualifichino e garantiscano non solo l’occupazione, ma che mantengano anche la capacità produttiva complessiva di questo Gruppo”.

“Non conosciamo nulla di tutto questo. Chiediamo di essere coinvolti prima che vengano fatte le scelte per poter esprimere le nostre valutazioni. Naturalmente per quello che ci riguarda c’è un tema che si chiama rispetto degli accordi che finora sono stati realizzati e soprattutto il mantenimento dell’integrità complessiva del Gruppo”, ha affermato Landini rispondendo a un giornalista sui Gruppi che sarebbero interessati all’acquisto dell’ex Ilva.