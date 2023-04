Ex Ilva: Meloni, 'poste condizioni per rilancio industriale'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Per Ilva abbiamo adottato un importante provvedimento di sostegno a un settore irrinunciabile come quello dell'acciaio, ponendo le condizioni per il rilancio industriale di un polo strategico dell'economia nazionale e un pilastro dell'occupazione sul territorio. Ricorrendo, come è giusto che sia, a norme eccezionali ma necessarie e urgenti". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Milano Finanza'.