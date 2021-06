Ex Ilva, Orlando: chiesto stop cig a Genova ma senza successo

Genova , 28 giu. (askanews) – “L’ho fatto e la cosa non ha avuto particolare successo e non mi sembrava utile aumentare la tensione. È evidente che tra le priorità della proprietà attuale non c’è quella di far diminuire la tensione sociale. Ho chiesto che si soprassedesse, la risposta non è stata accolta”, ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, al termine dell’incontro con i sindacati e gli enti locali in prefettura a Genova sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, rispondendo a una domanda sul perché non fosse intervenuto presso l’azienda per evitare l’avvio della procedura di cassa integrazione ordinaria.

“Siamo nell’ambito del galateo istituzionale – ha aggiunto il ministro – quando si passerà ad esaminare la congruità del provvedimento, cosa che il ministro può fare solo quando la cassa è stata attivata con le risorse proprie, vedremo se ci sono gli strumenti per contestare quella scelta”, ha aggiunto.