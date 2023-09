Ex Ilva: P.Chigi, 'consapevoli urgenza, decarbonizzazione priorità'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Il governo, che considera l’incontro di oggi" con i sindacati sull'ex Ilva di Taranto "come la tappa di un percorso in atto e che è ben consapevole dell’urgenza degli interventi, ha ribadito l’impegno a dare soluzioni di prospettiva, concentrando la propria azione in modo prioritario sul completamento del percorso di decarbonizzazione, sulla positiva definizione delle procedure d’infrazione in atto, sulla verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell’impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti". Lo rende noto Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi che ha visto al tavolo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e i ministri Adolfo Urso, Marina Calderone e Raffaele Fitto con i vertici nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Ugl e Usb.

Durante la riunione "è stato concordato che, anche in seguito alle interlocuzioni in corso con gli azionisti, sarà calendarizzato a breve un nuovo momento di confronto con i sindacati". Nell'incontro, "dopo aver ascoltato le considerazioni dei rappresentanti dei lavoratori in merito alle complesse questioni che caratterizzano da decenni l’impianto siderurgico, il governo ha ricordato le misure finora adottate per affrontare, uno per uno, i numerosi e risalenti nodi critici della vicenda. Si tratta di una pesante situazione della quale l’esecutivo si è preso carico fin dal suo insediamento, introducendo, con il decreto legge n. 69/2023, norme per rendere possibile la gestione dell’azienda, per sbloccare le risorse poste a disposizione per essa, per chiudere le procedure di infrazione in atto", rimarca Palazzo Chigi.