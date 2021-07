Ex Ilva, reintegrato Riccardo Cristello: era stato licenziato per un post sulla fiction con la Ferilli

Il giudice del lavoro ha ordinato all’ex Ilva di Taranto il reintegro di Riccardo Cristello, licenziato per un post su una fiction con la Ferilli.

Il lavoratore licenziato per postato sui social un post finalizzato a sollecitare la visione della fiction con Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio, verrà presto reintegrato. È quanto stabilito dal giudice del lavoro.

Ex Ilva, reintegrato Riccardo Cristello: licenziato per un post su una fiction con la Ferilli

Il giudice del lavoro si è espresso in merito al caso di Riccardo Cristello, il lavoratore licenziato per aver promosso sui social la fiction Svegliati amore mio. La notizia è stata diramata dal sindacato di base Ubs che ha annunciato: “Il giudice del lavoro ordina all’ex Ilva di Taranto di riassumere Riccardo Cristello, il lavoratore licenziato per un post sulla fiction con Sabrina Ferilli”.

L’Ubs, nella nota recentemente diffusa, ha anche precisato che Riccardo Cristello era stato “licenziato da AncelorMittalper aver pubblicato un post su Facebook sulla fiction Svegliati amore mio, di cui è protagonista Sabrina Ferilli”.

Inoltre, viene anche precisato che il programma era stato sviluppato per denunciare il dilagare dell’inquinamento industrialenella città di Taranto.

Ex Ilva, reintegrato Riccardo Cristello: la reazione dei legali

La sentenza del Tribunale di Taranto emanata dal giudice del lavoro in merito alla spinosa vicenda è stata commentata dai legali dell’operaio Riccardo Cristello.

L’avvocato Mario Soggia, del sindacato Ubs, infatti, ha dichiarato: “Giustizia è stata fatta. Il giudice Giovanni De Palma ha ordinato il reintegro di Cristello così come avevamo chiesto nel ricorso”.

Il legale, inoltre, ha anche voluto precisare quanto segue: “Nelle motivazioni contestuali si dà atto del fatto che si è trattato di un licenziamento fuori luogo, avvenuto solo perché il lavoratore aveva esercitato il diritto di manifestazione del pensiero, senza fare alcuna valutazione sulla società proprietaria dello stabilimento”.

Ex Ilva, reintegrato Riccardo Cristello: il coordinatore provinciale Ubs Taranto

In seguito al pronunciamento del giudice Giovanni De Palma a nome del Tribunale di Taranto, inoltre, sul caso Cristello è intervenuto anche Francesco Rizzo, il coordinatore provinciale dell’Usb di Taranto.

A questo proposito, il coordinatore provinciale Rizzo ha affermato: “Siamo felicissimi che sia stata fatta giustizia perché il caso di Cristello è emblematico del clima di tensione creato da ArcelorMittal”.