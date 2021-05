Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Conosco Nichi Vendola come pubblico amministratore e come uomo e non posso che comprendere la sua reazione dopo aver dedicato la vita intera alle battaglie per la legalità e la vita. Le sentenze non si commentano mai, ma continuo a credere nella sua totale innocenza ed onestà”.

Così su Twitter il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama.