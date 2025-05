Ex-Ilva, Uliano (Fim): mancano risposte e risorse per dare continuità

Roma, 21 mag. (askanews) – “Innanzitutto ci aspettiamo una serie di chiarimenti, perché il piano di ripartenza ipotizzato dai commissari con la fermata dell’altoforno 1 di fatto non c’è. Quindi per noi diventa fondamentale comprendere come si va avanti perché mancano risorse finanziarie per dare continuità all’attività lavorativa. Abbiamo molte preoccupazioni per la tenuta dell’operazione con Baku Steel, quindi noi oggi siamo qui a chiedere garanzie sotto questi aspetti”.

Lo ha detto il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano, arrivando a Palazzo Chigi per il tavolo sull’ex-Ilva.

Parlando del sequestro seguito all’incidente all’altoforno 1 ha aggiunto: “La situazione che si sta determinando con questo battibecco tra la Procura e il Ministro non ci tranquillizza affatto anzi ci preoccupa ancora di piuù. Perché se di fronte ad una situazione già cosi complicata e difficile ci manca solo che si litiga tra le istituzioni il rischio è che pagano sempre i lavoratori. E oggi noi stiamo già pagando un caro pezzo con la cassa integrazione che ha coinvolto 4mila lavoratori anziché i 2mila che erano previsti fino ad un mese fa”.