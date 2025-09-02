Ex Ilva, Urso: a Genova ampio consenso su forno elettrico

Genova, 2 set. (askanews) – “È stato un confronto trasparente e responsabile con la città e la Regione. C’è un ampio consenso per il rilancio della siderurgia nel polo di Cornigliano tramite l’utilizzo di forni elettrici con tecnologia green se ci fosse l’interesse da parte dei player industriali che partecipano alla procedura per l’assegnazione degli impianti a realizzare un forno elettrico anche per l’area Nord nella città di Genova”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine dell’incontro con istituzioni locali, sindacati e comitati di cittadini sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Genova.

“Il forno elettrico a Genova – ha aggiunto Urso – è un’opportunità che può essere data agli investitori a fronte del fatto che a Taranto sono previsti al massimo tre forni elettrici per una capacità complessiva che non può superare le 6 milioni di tonnellate. Il problema vero che ci troviamo di fronte è dove localizzare gli impianti di Dri che producono il pre-ridotto”.