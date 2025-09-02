Ex Ilva, Urso: obiettivo assegnare impianti in prima parte 2026

Genova, 2 set. (askanews) – “Se tutto andrà come speriamo si potranno assegnare gli impianti ai nuovi investitori privati nella prima parte del prossimo anno. A quel punto potremo passare agli accordi di programma con gli investitori e gli enti locali” per stabilire “ciò che è necessario affinché i piani industriali vengano realizzati. Saranno mesi impegnativi”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti al termine di un incontro a Genova sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano.