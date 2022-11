Ex insegnante e mamma di quattro figli ha lasciato il suo lavoro a scuola per OnlyFans, uno solo dei suoi account le ha fatto incassare un capitale

Dagli Usa arriva la storia di una ex insegnante e mamma di quattro figli che ha lasciato il suo lavoro a scuola per OnlyFans: la nuova vita di Courteney Tillia adesso passa per tre account e la donna ha già guadagnato un milione di dollari.

La scelta di Courteney è stata descritta in numerosi articoli, quella cioè di lasciare la scuola per provare a vivere grazie ai guadagni ottenuti con OnlyFans.

Ex insegnante e mamma su OnlyFans

Tillia è sposata e mamma di quattro figli ed ha fatto sapere a TMZ di avere guadagnato 1 milione di dollari in poco più di tre anni. Lei ha tre account su OnlyFans, uno dei quali è dedicato esclusivamente alla vendita di merchandise.

Ma dov’è che Courteney guadagna di più? Ovvio, dal profilo social hot su cui pubblica video e foto di nudo.

L’account più “hot” è il più remunerativo

Leggo spiega bene che “del milione che è riuscita a mettersi in tasca, 750 mila dollari li ha guadagnati con i contenuti espliciti”. E il terzo account? Quello è gratuito invece però contiene dei contenuti pay-per-view che le permettono di guadagnare altro denaro.

La donna ha spiegato che non ci sono remore per il fatto che i figli possano giudicare male il suo lavoro. Anzi, come ha spiegato ai media lei e suo marito hanno colto l’opportunità al balzo per “insegnare ai loro bambini che bisogna coltivare una mentalità aperta”.