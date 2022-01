Ex magistrato no vax attraversa lo Stretto di Messina su una barca

Angelo Giorgianni, ex magistrato no vax, ha condiviso un video in cui "sbarca" sullo Stretto con una piccola imbarcazione perché senza green pass

Angelo Giorgianni, ex magistrato no vax, ha condiviso un video in cui “sbarca” sullo Stretto di Messina con una piccola imbarcazione perché senza green pass.

Ex magistrato no vax attraversa lo Stretto su una nave da peschereccio

Angelo Giorgianni, ex magistrato ben noto per le sue posizioni no vax, è apparso in un video mentre si faceva trasportare su una barca di pescatori per attraversare lo Stretto di Messina.

Un espediente utilizzato già da altri che, come lui, non hanno il super Green pass, ora obbligatorio per salire su un traghetto.

Ex magistrato no vax attraversa lo Stretto in barca: il motivo del gesto

Il video ha fatto il giro dei social ed è stato pubblicato per la prima volta dall’emittente TV7, e in un punto si sente chiaramente Il sig. Giorgianni esclamare: «Ormai ci siamo ridotti peggio degli extracomunitari».

L’ex giudice, che attualmente ricopre l’incarico di segretario dell’organizzazione mondiale per la vita e vicino al gruppo de l’Eretico, doveva tornare da Roma in Sicilia e si è accordato con alcuni pescatori per passare lo Stretto.

Ex magistrato no vax attraversa lo Stretto in barca: l’appello di Giorgianni

Angelo Giorgianni ha utilizzato questa visibilità per spiegare la sua protesta: