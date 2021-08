Ex militare ucciso in casa nell’Oristanese, il nipote è ricoverato: ipotesi di tentata rapina

È giallo ad Arborea, dove un ex militare dell'esercito è stato trovato morto in casa. Ferito il nipote, che sarà ascoltato dai carabinieri come testimone.

L’intera comunità di Arborea piange la scomparsa di Paolo Fonsatti, 70 anni. L’ex militare dell’esercito è stato trovato senza vita: l’uomo pare sia stato ucciso in casa, nell’Oristanese.

Ex militare ucciso in casa nell’Oristanese

Paolo Fonsatti pare sia stato ucciso con diverse coltellate.

L’uomo ormai senza vita è stato trovato all’interno della sua casa.

Ciò che è realmente successo all’interno dell’abitazione del 70enne resta al momento un mistero. Spetta a Ris e carabinieri indagare per fare luce sulla vera dinamica dei fatti. Familiari e conoscenti ne piangono la tragica scomparsa e sperano sia presto fatta giustizia.

In casa con l’ex militare dell’esercito c’era il nipote, che è rimasto ferito in modo lieve e trasportato all’ospedale per accertamenti e visite mediche.

In quanto testimone, l’uomo è stato ascoltato dai carabinieri. Il suo racconto, infatti, sarà fondamentale per proseguire le indagini sul caso.

Dopo il ricovero in ospedale a Oristano, dove è arrivato in codice verde, il nipote è fermo in caserma, ascoltato dai carabinieri.

Ex militare ucciso nell’Oristanese: il racconto del nipote

Stando a quanto riferito dal nipote, trasportato in ospedale in seguito alle ferite riportate, Paolo Fonsatti è rimasto vittima di una tentata rapina.

I ladri si sarebbero intrufolati nella casa della vittima, aggredendola allo scopo di rapina. Lui e lo zio sarebbero stati colti alla sprovvista, trovandosi davanti all’improvviso dei rapinatori entranti nell’abitazione con il volto coperto.

Il racconto del nipote, tuttavia, è al momento al vaglio degli inquirenti. Dalle sue parole, l’ipotesi più accreditata è quella della rapina finita in tragedia, ma per il momento restano aperte altre piste sulle quali le autorità dovranno condurre le dovute verifiche.

Ex militare ucciso in casa nell’Oristanese: le indagini

Dopo l’allerta lanciata per il ritrovamento del corpo senza vita di Paolo Fonsatti, sul posto sono arrivati i carabinieri per eseguire i dovuti accertamenti, perquisire l’abitazione in cui è avvenuto il delitto e raccogliere le prove necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per indagare su quanto successo nella casa dell’ex militare, nella borgata di S’Ungroni ad Arborea, è stato necessario anche l’intervento degli specialisti del Ris di Cagliari.

Chiamato, inoltre, il procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso, che dopo 23 anni di esperienza tra Torino, Mondovì, Saluzzo e Vercelli ha lasciato il Piemonte da diversi anni ed è diventato il procuratore della Repubblica di Oristano.