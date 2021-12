L'ex modello di Versace, di 55 anni, ha dichiarato di riuscire a tenersi ancora in forma bevendo la sua urina. Il suo consiglio per un fisico perfetto

L’ex modello di Versace, di 55 anni, ha dichiarato di riuscire a tenersi ancora in forma bevendo la sua urina. Il suo consiglio per un fisico perfetto.

Ex modello Versace: il segreto della sua forma fisica

Troy Casey, ex modello di Versace, a 55 anni riesce ancora a mostrare un fisico davvero perfetto. Ognuno ha il suo segreto per mantenersi in forma, ma il suo è davvero fuori dal comune. L’uomo ha dichiarato di bere la sua urina, che gli ha permesso di mantenere una forma fisica perfetta. La sua carriera è iniziata quando aveva solo 20 anni. Il modello passava da una festa all’altra, senza pensare troppo alle possibili conseguenze.

Un giorno, però, è stato scartato da un provino perché considerato un po’ “gonfio“. Dopo quell’episodio ha iniziato a capire che stava seguendo uno stile di vita sbagliato e ha intrapreso un “lungo percorso” per cercare metodi di guarigione naturali.

Ex modello Versace: “A 55 anni sono ancora in forma perché bevo la mia urina”

Nella sua ricerca si è imbattuto nella pratica dello “Shivambu“, o uroterapia. Il metodo consiste nell’ingerire la propria urina e applicarla regolarmente sulla pelle.

Troy Casey ha raccontato di aver avuto la sua esperienza durante un viaggio in macchina senza soste. “Ho fatto la pipì in una tazza e poi l’ho bevuta. Ho pensato ‘Hey, non è poi così male! Era solo la barriera mentale che c’era nella mia testa che mi impediva di farlo” ha raccontato. Dopo aver iniziato a berla regolarmente, l’ex modello ha iniziato ad avvertire un senso di “elettricità” e ha deciso di continuare.

Ex modello Versace beve la sua urina: diversi metodi per assumerla

Nel corso degli anni ha sperimentato vari metodi per assumere l’urina. Uno di questi consiste nel far fermentare l’urina per due settimane e poi assumerla per via anale attraverso un clistere. Secondo l’ex modello lo aiuterebbe ad eliminare le tossine. I consigli di Troy Casey per rimanere in forma sono dormire regolarmente, fare esercizio fisico e bere la propria urina. Un’altra pratica ha sorpreso i suoi follower. Il 55enne ha spiegato che usa la sua urina anche come crema idratante, soprattutto quando va in spiaggia. “Migliora il mio umore ed esalta la mia muscolatura” ha spiegato. “Le persone dovrebbero aver paura di assumere cibo spazzatura e di ingurgitare farmaci. Perchè dovrebbero invece aver paura di provare la propria urina?” ha chiesto l’ex modello, sottolineando che secondo lui le aziende farmaceutiche non vogliono che le persone sappiano che il segreto per stare bene è contenuto nel nostro corpo.