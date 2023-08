Ex on the beach, Salemi e Pretelli rubano il posto alla coppia Moser-Rodriguez

Ex on the beach, Salemi e Pretelli rubano il posto alla coppia Moser-Rodriguez

Ex on the beach, Salemi e Pretelli rubano il posto alla coppia Moser-Rodriguez: i Prelemi hanno ottenuto la conduzione.

La nuova edizione di Ex On The Beach vedrà due nuovi conduttori al posto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due sono stati sostituiti con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Ex On The Beach: Salemi e Pretelli sostituiscono Moser e Rodriguez

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha battuto quella composta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I Prelemi sono riusciti a scippare la conduzione di Ex On The Beach Italia ai colleghi. La nuova edizione del programma di Mtv, stando a quanto anticipato da TvBlog, è stata assegnata all’influencer italo-persiana e all’ex velino di Striscia la Notizia.

Ex on the beach: l’indiscrezione su Salemi e Pretelli

Per la prima volta, la Salemi e Pretelli condurranno un programma insieme. Ex On The Beach Italia li porterà a lavorare fianco a fianco su Paramount+ e sarà una bella sfida. Entrambi, però, partono preparati. Sia Giulia che Pierpaolo hanno fatto diverse esperienze in tv. Lui si è fatto le ossa a Domenica In, mentre lei al GF Vip.

Ex on the beach: che fine fanno Moser e Rodriguez?

Moser e Rodriguez hanno condotto Ex On The Beach Italia per due edizioni, 2020 e 2021, mentre il lancio è stato fatto da Elettra Lamborghini. Adesso è il turno di Salemi e Pretelli, ma la domanda dei fan è un’altra: che fine fanno Ignazio e Cecilia? Al momento, non è dato saperlo.