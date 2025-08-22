Ex presidente del Sri Lanka accusato di malversazione in viaggio a Londra

Il 76enne ex presidente del Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, è stato arrestato e portato in tribunale con l’accusa di aver abusato di fondi pubblici durante il suo mandato. Questa notizia, confermata dalla polizia, arriva in un momento in cui il paese sta affrontando una dura lotta contro la corruzione, avviata dal nuovo governo di Anura Kumara Dissanayake.

Ma cosa significa questo arresto per il futuro politico del paese?

Le accuse contro Wickremesinghe

Le accuse contro Wickremesinghe sono gravi. È stato accusato di aver utilizzato denaro pubblico per un viaggio a Londra nel 2023, in occasione della cerimonia di laurea della moglie. Le forze dell’ordine hanno intensificato le indagini dopo il suo ritorno dall’Havana, dove aveva partecipato a un vertice G77. La polizia ha dichiarato: “L’ex presidente è stato arrestato e presentato in tribunale. Attendiamo ora indicazioni dal tribunale su quali ulteriori passi devono essere intrapresi.”

I dettagli delle accuse sono inquietanti: non solo fondi statali sarebbero stati utilizzati per coprire le spese di viaggio, ma anche le spese per la sicurezza personale durante la visita sarebbero state a carico dello stato. Wickremesinghe, però, ha sempre sostenuto di non aver mai abusato della sua posizione e afferma che le spese della moglie erano state coperte da fondi personali. Ti chiedi, quindi, se questa vicenda rappresenta solo la punta dell’iceberg in una questione di corruzione più ampia?

Reazioni e contesto politico

Le reazioni non si sono fatte attendere. Un alleato di Wickremesinghe, Nishantha Sri Warnasinghe, ha dichiarato ai giornalisti che l’ex presidente non ha mai abusato di fondi pubblici, suggerendo che le accuse siano motivate politicamente. “Ranil Wickremesinghe è stato colui che ha accettato la sfida di salvare il paese quando l’economia è collassata,” ha affermato Warnasinghe fuori dal tribunale di Colombo. Ma quali sono realmente le motivazioni dietro a queste accuse?

Il contesto di queste accuse è significativo. Con la presa di potere di Dissanayake a settembre, il governo ha promesso una lotta seria contro la corruzione, portando a un’intensificazione delle indagini. Wickremesinghe, che ha ricoperto il ruolo di presidente nel periodo 2022-2024, è stato in carica durante una delle crisi economiche più gravi della storia del paese. La pressione sul governo è palpabile, e le conseguenze politiche potrebbero essere devastanti.

Le conseguenze di una crisi economica

La crisi economica che ha colpito il Sri Lanka tra il 2019 e il 2024 ha generato una forte instabilità, con manifestazioni di massa contro il governo di Gotabaya Rajapaksa, che ha portato alle dimissioni dell’ex presidente. Wickremesinghe è subentrato in un momento di grande tensione, riuscendo a ottenere un pacchetto di salvataggio di 2,9 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale nel 2023. Ma le misure di austerità severe implementate, come l’aumento delle tasse e la rimozione dei sussidi energetici, hanno avuto un impatto significativo sulla popolazione, alimentando ulteriori tensioni sociali. Con il suo arresto, ti chiedi quale sarà il futuro politico di Wickremesinghe, mentre il paese continua a lottare con le sue sfide economiche e politiche?