Execus, nuovo corso con Giorgi Spina e Andrea Stecconi

Milano, 16 mag. – Execus S.p.A. cambia volto e si rilancia. La società a capo dell’omonimo gruppo operante nei settori del digital marketing, dell’Ad-tech e del social selling, ha comunicato la staffetta al vertice nel ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione. Sarà infatti Giorgio Spina a guidare Execus al fianco di Andrea Stecconi verso i prossimi obiettivi aziendali, come rafforzare il posizionamento come partner strategico per le PMI e grandi imprese.

Abbiamo parlato con Giorgio Spina, CEO Execus:

“Execuse nasce proprio con l’obiettivo di poter cavalcare questo momento di mercato con tutti questi cambiamenti che ci sono. In tal senso è proprio la natura di Execuse, di azienda quotata in borsa, che ci permette di farlo. Siamo nati proprio per quello, per crescere in due direttive in particolare. La prima, quella organica, attraverso la nostra rete di consulenti che ci permette di essere molto vicini a quello che sono le esigenze del mercato, soprattutto in una fascia di clienti che sono PMI e large corporate. L’altra invece è quella inorganica, che è tipica delle aziende quotate in borsa perché ci permette oggi di conoscere in continuazione altre aziende che magari hanno delle tecnologie straordinarie ma magari non riescono a fare l’ultimo miglio del mercato per arrivare appunto dai clienti. Noi qui siamo sicuramente una piattaforma che può permettere, attraverso la rete, attraverso il nostro posizionamento e le nostre disponibilità, di poter prendere queste aziende, anche aziende di medie e grandi dimensioni magari, aggregarle con noi e poterle accelerare per poter effettivamente vedere una crescita esponenziale di quello che è la tecnologia che avevano a disposizione”.

Tra le sfide principali quella che chiama in gioco l’intelligenza artificiale, già integrata e nativa nei servizi di Execux. Opportunità da sfruttare e da cogliere per tutte le aziende. È poi intervenuto Andrea Stecconi, CEO Execus:

“Execus si posiziona come leader nel settore Martech perché implementa soluzioni che fanno la differenza nel sopporto al marketing digitale nel mondo delle PMI. Execus è pioniera anche nelle performance digitali dei siti web grazie alla piattaforma proprietaria che si chiama Green Web Meter. Questa è l’unica piattaforma con una tecnologia e un algoritmo validato anche dal CNR che permette di ottimizzare quelli che sono le performance e anche l’impatto dei siti web per quel che riguarda le emissioni di CO2. Abbiamo sviluppato una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che monitora tutti i bandi e tutte quelle che sono le soluzioni di finanza agevolata e questo permette alle nostre aziende e clienti di valutare la miglior soluzione per finanziare i propri progetti in ambito digitale non. Grazie a queste tecnologie aiutiamo le PMI e le grandi aziende a colmare il divario digitale e a rafforzare la competitività creando valore in modo sostenibile”.

Innovazione, nuove tecnologie, alta professionalità. Execus Group ribadisce il suo impegno al fianco dell’imprenditoria italiana.

In collaborazione con Execus Group