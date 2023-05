"Exit" di Mostro feat. Rizzo racconta una storia d'amore finita

Milano, 3 mag. (askanews) – Un brano che racconta la difficoltà del vivere una relazione e la complessità del momento in cui l’amore si spegne, “Exit”, di Mostro feat. Rizzo fa parte del “The Illest, Vol. III” il nuovo progetto discografico del rapper romano: “Ci tenevo un sacco a questo brano anche perché è uno dei più personali e sicuramente tra i più veri del disco, volevo raccontarlo con delle immagini evocative, non volevo la storia dei due ragazzi che litigano, e penso che siamo riusciti a raccontare l’essenza della storia che sicuramente non è semplicissima ma si sposa perfettamente con le immagini”.

Testi provocatori, crudi e mai scontati e un sound potente e deciso contribuiscono a rendere lo stile di Mostro estremamente riconoscibile, facendogli collezionare milioni di views su YouTube, viene dalla gavetta e si è conquistato il suo posto nella scena rap italiana che sta vivendo un momento di boom.

“La mia fortuna è che sono tanti anni che faccio questo lavoro e comincio a comprendere adesso qual è la mia posizione, perché solo dopo 10 anni ti rendi conto di cosa stai facendo e se lo stai facendo bene. Sono super soddisfatto, so di essere un artista che si distingue rispetto a tanti altri, ho una carriera che ho costruito negli anni facendo la vera e propria gavetta. Sono a un punto in cui ho il mio storico che mi permette di avere una credibilità e uno zoccolo duro di gente che mi segue, ma ci sono anche tante cose nuove da raggiungere, nuovi live, nuove collaborazioni che per me sono uno stimolo. Ho ancora tantissime energie per fare quello che non ho fatto prima, quindi sono contento”.

Per Mostro, all’anagrafe Giorgio Ferrario, è fondamentale il rapporto con i fan che ama incontrare nel live. Ora parte il suo “ILL TOUR 2023” nei principali club italiani, che ha già registrato il tutto esaurito in alcune date.