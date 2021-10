Expo 2020, Profumo: convertiplano Aw-609 è venuto da solo a Dubai

Dubai, 1 ott. (askanews) – “Intanto l’Aw-609 ci è venuto da solo (a Dubai) volando. Credo che sia una gran bella cosa e si poteva seguire con ‘fly track’ nei suoi spostamenti. È uno strumento incredibilmente innovativo, perché è difficile da definire: è un elicottero, visto che decolla e atterra in modo verticale? O un aereo, visto che va sopra le nuvole e può volare in qualsiasi condizione di tempo, molto lontano e ci va molto velocemente? Pensiamo che sia uno strumento ideale per molte missioni”: così Alessandro Profumo, ad di Leonardo, presente al Padiglione Italia a Dubai per Expo 2020.

“Poniamoci ad esempio la domanda per un’operazione di Emergency medical services – ha proseguito l’ad – con una persona che magari dovrebbe essere recuperata da un elicottero e poi trasferita su un aereo per portarla rapidamente nell’ospedale verso il quale deve andare. Ed è l’ideale anche per persone da trasportare punto-punto da una città a un’altra città con grandi distanze”.

Aw-609 Ac4 di Leonardo è una sintesi perfetta tra aereo ed elicottero, è il primo convertiplano multiruolo, la cui commercializzazione è prevista entro il 2023.