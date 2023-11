Expo 2030: Massolo, 'divisioni tra paesi Ue, se ne tragga lezione'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - ''Se questa è la deriva, credo che l'Italia non ci debba stare e credo che, se vogliamo che l'Unione europea abbia un profilo nel mondo, l'Europa non ci possa stare. Mi auguro che davanti alle divisioni a cui abbiamo assistito tra paesi eur...

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – ''Se questa è la deriva, credo che l'Italia non ci debba stare e credo che, se vogliamo che l'Unione europea abbia un profilo nel mondo, l'Europa non ci possa stare. Mi auguro che davanti alle divisioni a cui abbiamo assistito tra paesi europei, qualcuno tragga una lezione profonda: l'Europa e i suoi stati membri hanno subito una sconfitta''. Lo ha detto l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore, dopo la sconfitta di Roma nella battaglia per l'assegnazione della sede della prossima esposizione universale, andata a Riad.