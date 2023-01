Expo 2030: Massolo, 'su candidatura Roma in corsa tutta Italia, è evento da 30 mln turisti'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Da troppo tempo manca all'Italia un grande progetto. Non possiamo più permetterci di perdere occasioni di questo tipo. Noi diamo il meglio quando siamo sotto pressione. Sono piuttosto ottimista sul fatto che tutto verrà realizzato in tempo e bene....

(Adnkronos) – "Da troppo tempo manca all'Italia un grande progetto. Non possiamo più permetterci di perdere occasioni di questo tipo. Noi diamo il meglio quando siamo sotto pressione. Sono piuttosto ottimista sul fatto che tutto verrà realizzato in tempo e bene. Stimiamo un flusso di 30 milioni di persone, sui 21 di Milano. Con la creazione di 51 miliardi di valore aggiunto e 300 mila posti di lavoro". Lo dice al 'Corriere della Sera' Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030, nel parlare della candidatura della capitale ad ospitare l'evento mondiale.

E', spiega, "una partita apertissima. La modalità attraverso cui nel novembre 2023 voteranno 170 governi, a scrutinio segreto, rende tutto imprevedibile".

Quella di Roma è una candidatura, aggiunge, che è "una sfida nazionale: è l'Italia che si candida, non una città, una regione o un partito politico. É una partita che non si può giocare solo a livello delle istituzioni, sia pure importanti. Serve che si mobiliti l'intero sistema-Paese, come già sta facendo".

Insomma, dice ancora Massolo, "la nostra non è una candidatura per mettere in mostra Roma, che è già nota. Vogliamo dimostrare quello che può fare il mondo insieme, se collabora. Perciò non ci limitiamo a chiedere il voto agli altri Paesi ma offriamo percorsi di collaborazione e la realizzazione di progetti comuni a tutti, senza distinzione".