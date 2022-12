Expo 2030: Mattarella, 'impegnati per successo candidatura Roma'**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il contesto dei grandi negoziati internazionali cui partecipiamo ci vedrà, come sempre, impegnati in modo intelligente e assiduo. Non ci manca certamente la capacità di fare coincidere l’interesse nazionale con quello più ampio del progres...

(Adnkronos) – "Il contesto dei grandi negoziati internazionali cui partecipiamo ci vedrà, come sempre, impegnati in modo intelligente e assiduo. Non ci manca certamente la capacità di fare coincidere l’interesse nazionale con quello più ampio del progresso dell’intera comunità internazionale. Una capacità di dialogo preziosa nelle occasioni in cui il nostro Paese si propone come teatro di eventi internazionali. È il caso della candidatura di Roma per l’Expo 2030". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla quindicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori italiani.