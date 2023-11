Expo 2030, Meloni: "Scegli Roma, portiamo la storia nel futuro"

Roma, 28 nov. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha inviato un videomessaggio a sostegno della candidatura di Roma come sede di Expo 2030.

Il progetto di Roma per Expo 2030, ha detto, “è dedicato alla relazione tra persone e territori, un progetto che dà voce all’identità di ogni nazione. Alla base del nostro progetto c’è il rispetto per ogni partecipante da ogni Paese: a Roma ogni nazione troverà il suo spazio, uguale tra gli uguali, con l’opportunità di mostrare la propria identità”.

“Non importa se si è piccoli o grandi, a Roma ognuno avrà qualcosa di unico da offrire e vogliamo che tutti contribuiscano in un campo di gioco uguale. Questo è perché siamo pronti a intraprendere azioni per offrire uguali opportunità, anche da un punto di vista finanziario, per la maggiore partecipazione possibile. Questo è il senso di una cooperazione inclusiva e responsabile, l’essenza dell’identità di Roma la prima megalopoli della storia, la capitale del dialogo tra le grandi religioni monoteistiche, la città in cui persone e culture si sono incontrate e continuano a incontrarsi, creando un’unica combinazione tra radici antiche e e modernità tecnologica”.

“A Roma ogni nazione potrà esprimere il proprio potenziale al massimo, ciascun padiglione nazionale diventerà parte della più grande fabbrica solare mai realizzata in una città, un esperimento innovativo nella condivisione dell’energia. Ogni padiglione nazionale produrrà energia rinnovabile, ogni padiglione sarà parte di un hub internazionale di ricerca e educazione, che sarà apprezzato da visitatori per decenni. Perché il nostro progetto è disegnato per andare avanti nel tempo, superando lo smantellamento dei padiglioni”.

“A Roma – ha aggiunto la premier – ogni nazione lascerà il proprio marchio, un marchio di lunga durata, perché Roma è una città che c’era molto prima di Expo e ci sarà anche dopo. Votare per Roma significa tutto questo e molto di più: votare per Roma vuol dire anche creare una piattaforma per i giovani a livello globale, per studiare insieme e avviare nuove imprese insieme. Iniziative di ogni tipo, start up, nuovi progetti di ricerca, soluzioni innovative in formato fisico, digitale o ibrido. Votare per Roma significa anche aver fiducia nell’esperienza italiana di accogliere milioni di visitatori da tutto il mondo, facendo sentire ciascuno di loro a casa”.

“Votare per Roma significa costruire insieme il nostro futuro. Scegli Roma, portiamo la storia nel futuro” ha affermato Meloni.