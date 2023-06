Home > Askanews > Expo 2030, Rocca: opportunità unica per tutti, siamo determinati Expo 2030, Rocca: opportunità unica per tutti, siamo determinati

Roma, 21 giu. (askanews) – “È un’opportunità per tutti, sicuramente per la città è un grande progetto di rigenerazione urbana, e può essere un’opportunità per tutta la Regione, arriverebbero milioni di visitatori, stiamo marciando in un’unica direzione”. Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della candidatura di Roma per l’Expo 2030 all’Assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE) al Palais des Congrès d’Issy. “Non bisogna fermarsi ma andare avanti e su questo siamo tutti determinati, Roma Capitale, Regione e Governo” ha aggiunto.

Roma, 21 giu. (askanews) - "È un'opportunità per tutti, sicuramente per la città è un grande progetto di rigenerazione urbana, e può essere un'opportunità per tutta la Regione, arriverebbero milioni di visitatori, stiamo marciando in un'unica direzione". Così il presidente della Regione La...