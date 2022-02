Expo 2030 Roma, Raggi presidente della commissione speciale

L'ex sindaco di Roma, Virginia Raggi, è stata eletta Presidente della commissione speciale per Expo 2030 che potrebbe tenersi nella Capitale.

L’ex sindaco di Roma e attuale consigliere per il Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, è stata eletta al Campidoglio per ricoprire la carica di Presidente della Commissione speciale del Comune di Roma per Expo 2030.

In quella data, infatti, la Capitale potrebbe essere teatro dell’esposizione universale più grande al mondo, che tornerebbe in Italia dopo l’edizio del 2015 svoltasi a Milano. A presentare la proposta per ospitare la fiera ci sono anche Russia, Ucraina, Arabia Saudita e Corea del Sud.

Virginia Raggi: “Sfida innovativa sulla rigenerazione della città”

Virginia Raggi ha voluto subito commentare la sua elezione ed esprimere la gioia e le ambizioni nel poter lavorare ad un progetto tanto importante per la città e per il Paese intero: