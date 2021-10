L'Expo 2020 che si tiene a Dubai sarà un'ottima occasione per rilanciare le imprese italiane. Scopriamo com'è fatto il nostro padiglione.

Al via oggi, 1 ottobre 2021, l’Expo 2020 a Dubai. Tra i 192 paesi partecipanti figura anche l’Italia. Il nostro paese presenta oltre a cibo, moda e fashion anche meccanica, aerospazio ed energia.

Expo Dubai 2020, al via l’evento: com’è fatto il padiglione dell’Italia. Cosa c’è nel nostro padiglione.

Nel padiglione italiano c’è un po’ di tutto, dal design all’arte passando per la cultura. C’è l’opera di Fincantieri che ha realizzato la struttura esterna con la forma di tre scafi, un tricolore realizzato con 17mila litri di vernice dal Gruppo Boero, un tunnel di 80 metri chiamato “Tunnel del silenzio” realizzato dalla ditta Caimi Brevetti. Infrastrutture digitali e connessioni all’avanguardia realizzate dalla Tim, l’orologio atomico di Leonardo ed infine, grazie al Gruppo Bracco, la diagnostica per immagini.

Expo Dubai 2020, al via l’evento: com’è fatto il padiglione dell’Italia. Non solo esposizione.

Sono quasi più di 50 le aziende che si sono impegante in questo progetto e non solo per la realizzazione della struttura e l’esposizione di prodotti. I presenti a Dubai organizzeranno fino al 31 marzo 2022, data di chiusura dell’Expo, numerosi forum ed eventi per coinvolgere gente e dare loro un assaggio del vero “Made in Italy”

Expo Dubai 2020, al via l’evento: com’è fatto il padiglione dell’Italia. Un trampolino di lancio.

L’Italia ci tiene a fare bella figura, soprattutto agli occhi del paese ospitante, in quanto gli Emirati Arabi Uniti hanno investito stanziando parecchi fondi in questo progetto creando attorno alla struttura una grande area produttiva che attrae e genera investimenti. Questo può essere un ottimo trampolino di lancio per le nostre imprese, che oltre agli acquirenti cercheranno anche fondi istituzionali e investitori per attrarre capitali nel nostro Paese.