Expo Dubai, Della Vedova: arte e tecnologia in David Michelangelo

Dubai, 1 ott. (askanews) – “É un padiglione bellissimo che interpreta il tema dell’Expo 2020, poi lo facciamo nel 21 per ragioni di pandemia. La bellezza unisce e noi partiamo da un capolavoro di bellezza che è il David di Michelangelo ricostruito con le nuove e anche con gli artigiani che lo hanno rifinito con polveri del marmo di Carrara e poi le nuove tecnologie italiane per la riconversione ecologica e credo che questo sia un modo davvero eccellente di interpretare il tema di Expo 2020 testimoniando la qualità non solo dell’arte e della storia, ma della tecnologia italiana che guarda al futuro”: è il commento di Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri, sul Padiglione Italia a Expo 2020 a Dubai.