Expo Dubai, Glisenti: mettiamo in mostra le competenze italiane

Milano, 1 ott. (askanews) – “Il genio è l’ingegno, la creatività è il saper fare”. A dirlo nel giorno dell’apertura dell’Expo di Dubai è Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020. “È il Padiglione che respira, unico in tutta l’Expo che non ha sistema di climatizzazione dell’aria perché è aperto, l’aria è purificata dalle alghe, è un Padiglione che si emoziona, l’illuminazione reagisce allo stato emotivo dei visitaori e si mangia perché è fatto con materiali biologici con cui abbiamo costruito muri e pareti e pitture”, ha spiegato.

“Le pitture dei tre scafi sono prodotte con scarti alimentari questa è l’Italia della sostenibilità che è innovazione ma anche tradizione”, ha aggiunto.