Expo Dubai, Glisenti: sostenibilità motore dell’innovazione

Milano, 1 ott. (askanews) – “La sostenibilità è il motore dell’innovazione non è protezione, ma una spinta in avanti che genera lavoro, occupazione, esportazione, attrazioni di investimenti, la sostenibilità è un processo in avanti innovativo di crescita”. Lo ha detto Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai. Il Padiglione Italia ospita 53 aziende, 15 regioni e 30 università del nostro Paese per oltre 400 eventi programmati.