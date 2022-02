Expo Dubai: gruppo Bracco sancisce alleanze strategiche per consolidare relazioni settore

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Innovazione, economia circolare ed esportazione del patrimonio regionale nel mondo. La missione del Gruppo Bracco a Dubai torna in campo con una ricca agenda di incontri istituzionali e appuntamenti di settore. Primo fra tutti, l’incontro svolto il 25 febbraio con i giovani del progetto Millenials Meet the Futuro in collaborazione con Fondazione Collegio delle Università Milanesi, insieme ad una delegazione di Regione Lombardia e alla presenza dell’Assessore Fabrizio Sala, Stefano Blanco Direttore Generale Fondazione Collegio e Fabrizio Grillo, General Affairs and International Relations Director Gruppo Bracco.

Un’occasione d’oro in cui sono state portate alla luce tematiche care al gruppo a sostegno dell’istruzione e della formazione professionale dei più giovani.

Lo scopo dell’incontro, come sottolineato da Fabrizio Grillo a testimonianza dell’impegno del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei e del Gruppo Bracco, è stato quello di “ispirare i giovani che si approcciano al mondo dell’università e del lavoro guidandoli e affiancandoli nella ricerca. La diversità stimola l’innovazione e migliora le prestazioni e sono convinto che rappresenti un fattore positivo di cambiamento.

Da sempre Gruppo Bracco, e ancora di più attraverso la propria Fondazione, sostiene l’istruzione e la formazione professionale dei giovani. In particolare nell’ambito del progetto pluriennale Diventerò di Fondazione Bracco, ricadono molteplici iniziative volte ad accompagnare i giovani di merito nel loro iter formativo e professionale in diversi ambiti disciplinari.”

La piattaforma globale di Expo attraverso la moltitudine di percorsi espositivi a disposizione dei visitatori funge da polo attrattivo per i più giovani, ed è proprio in questo contesto ricco di stimoli e nuovi approcci culturali, scientifici e creativi che gli studenti del progetto Millenials Meet the Futuro hanno avuto la possibilità di assorbire nuove ricchezze, contribuendo ad integrare un importante bagaglio culturale sempre più intriso di internazionalità.

Nel calendario di incontri istituzionali in programma, il Gruppo Bracco e Cluster Alisei saranno impegnati al fianco della delegazione del Friuli Venezia Giulia e della Regione Lombardia sul palcoscenico del Padiglione Italia nella giornata dedicata alla bellezza delle regioni italiane il 26 febbraio 2022, per parlare di innovazione, internazionalizzazione e attrattività dei territori con un focus sul tema sanità a livello nazionale.