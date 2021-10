Expo Dubai: Sgarbi, 'David tema biblico, coprirlo è piegare testa a loro religione

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Si tratta di un tema bilbico: è un tema biblico, non è un tema pagano. Pertanto, 'cancellare' una parte del David di Michelangelo al Padiglione Italia dell'Expo di Dubai è proprio piegare la testa alla religione e alla loro cultura".

Così Vittorio Sgarbi all'Adnkronos commentando la scelta di esporre il grande capolavoro dello scultore italiano all'Expo di Dubai in modo tale da non mostrare le parti intime.

"Grottesco e ridicolo -aggiunge Sgarbi- Questo è un tema vero su cui pronunciarsi. Non certo quello della Spigolatrice di Sapri, che è una donna e fa parte della scultura italiana, in cui ci sono i nudi, c'è Canova, c'è Botticelli, e non c'è nulla da dire".