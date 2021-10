Expo Dubai, Soldini: il mare è malato, iniziamo a difenderlo

Dubai, 1 ott. (askanews) – “Questo Padiglione Italia da un lato ha questi tre scafi che simboleggiano un po’ l’importanza della navigazione del mare, dall’altra però il tema di fondo sicuramente è la sostenibilità e la difesa della natura. E in questo un’altra volta il mare la fa da padrone, nel senso che il mare è 7/10 della superficie terrestre e importantissimo per la vita umana sulla Terra”: lo ha denunciao ad askanews il celebre velista Giovanni Soldini, tra gli ospiti speciali all’inaugurazione del Padiglione Italia ad Expo 2020 di Dubai.

“È pieno di risorse e purtroppo lo trattiamo molto male, perché sfruttiamo le risorse senza nessun tipo di logica e pensiamo che siano infinite, invece sono finite e purtroppo il mare è anche il terminale finale di moltissimi rifiuti, per cui moltissima plastica che poi diventa microplastica, etc. É un mare importantissimo per la nostra sopravvivenza, che inizia a essere molto malato per colpa nostra e forse è tempo di rendersene conto e di fare delle cose intelligenti e difenderlo”, ha aggiunto lo specialista delle navigazioni solitarie.