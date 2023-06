Home > Askanews > Expo, Meloni: per Roma è grande occasione, faccio la mia parte Expo, Meloni: per Roma è grande occasione, faccio la mia parte

Parigi, 20 giu. (askanews) – “Roma è la capitale d’Italia, in primo luogo. Credo che ci sia tutta l’Italia che speri nella vittoria di Roma e nella possibilità di ospitare l’Expo 2030, in un anno molto particolare e strategico credo sarebbe un bel segnale e lo sarebbe far tornare anche l’Expo in Europa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando all’assemblea del Bie per sostenere la candidatura di Roma come sede di Expo 2030.

Parigi, 20 giu. (askanews) - "Roma è la capitale d'Italia, in primo luogo. Credo che ci sia tutta l'Italia che speri nella vittoria di Roma e nella possibilità di ospitare l'Expo 2030, in un anno molto particolare e strategico credo sarebbe un bel segnale e lo sarebbe far tornare anche l'Expo in...