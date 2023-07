Expo: Salvitti (Fdi), 'bene unità forze politiche a sostegno candidatura Roma'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Expo 2030 rappresenta un’occasione straordinaria e irripetibile per Roma specie dopo che la Capitale ospiterà il Giubileo nel 2025. A tal riguardo, reputo fondamentale che le forze politiche appoggino unitariamente e senza divisioni gli sforzi del governo e di tutte le istituzioni locali e regionali per sostenere la candidatura di Roma". Lo ha detto in aula il senatore Giorgio Salvitti, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, annunciando il voto favorevole sulla mozione che sostiene la candidatura di Roma ospite di Expo 2030.

"E’ indubbio che Expo – ha aggiunto Salvitti – offre opportunità anche economiche importanti, si calcola che si possa generare una ricchezza complessiva di circa 50 miliardi per non dire dei benefici successivi a Expo, visto che l’Italia sarebbe la principale espositrice dei prodotti che saranno esposti. Altra questione decisiva sarà l’area che Roma individuerà per le esposizioni e come verrà collegato il centro storico con i luoghi di Expo".

"Adesso la data cruciale sarà novembre prossimo quando si sceglierà la città che ospiterà Expo 2030 ed in vista di tale evento, registro con grande favore l’unità e l’omogeneità delle forze politiche sulla mozione che discutiamo oggi e che vuole sostenere con forza la scelta della Capitale. Per tali ragioni annuncio il voto favorevole alla mozione in esame", ha concluso il senatore.