Export: accordo Iacc-Nga per prodotti italiani di eccellenza nei supermercati americani

Roma, 13 set. (Adnkronos/Labitalia) – L’Italy-America Chamber of Commerce (Iacc) ha siglato una partnership con la National Grocers Association, l’associazione che riunisce i supermercati indipendenti americani, per portare l’eccellenza dei prodotti agro-alimentari italiani nei supermercati indipendenti degli Stati Uniti e aumentare le opportunità di business delle nostre aziende.

“I consumatori americani – precisa Federico Tozzi, dg della Italy-America Chamber of Commerce (Iacc) – apprezzano, da sempre, i prodotti italiani e questa partnership rappresenta un ulteriore tassello per scoprire nuove strade per le aziende che rappresentiamo, i rivenditori americani e i produttori italiani che vogliono farsi conoscere in uno dei mercati più grandi e ricchi di opportunità del mondo. Insieme alla Nga organizzeremo, nei prossimi mesi, eventi, conferenze ed interessanti momenti di incontro e formazione, creando connessioni che, siamo sicuri, si concretizzeranno in opportunità di business”.

Iacc e Nga insieme per far crescere il business delle nostre aziende grazie a eventi, formazione e incontri. Diversi brand italiani hanno già partecipato al Nga Show del 2023 e, per l’edizione del 2024 (in programma dal 10 al 12 marzo a Las Vegas), sono già arrivate le prime adesioni. Non mancheranno, grazie a questa collaborazione, momenti di formazione e condivisione di esperienze e competenze. “Una delegazione di Nga – aggiunge Federico Tozzi – parteciperà alla seconda edizione di America Buys Italian, un importante evento che organizziamo insieme ad ExportUsa, durante il quale i rappresentanti delle più importante catene di supermercati americani indipendenti avranno l’opportunità di incontrare personalmente le migliori aziende italiane del settore food & beverage e fare la spesa direttamente nel nostro paese”.