Export, Di Maio incontra i vertici di Antica Tenuta Palombo

Roma, 9 set. – Si è svolto presso la sede di MsDesk a Roma, un incontro strategico tra l’On. Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo e i vertici di Antica Tenuta Palombo, storica realtà dell’agroalimentare ciociaro, nota per la qualità delle sue produzioni vinicole e gastronomiche. L’iniziativa, organizzata da MsDesk e da Antica Tenuta Palombo, si inserisce in un percorso di dialogo strutturato tra le eccellenze imprenditoriali italiane e le istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Made in Italy sui mercati esteri.

Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati temi centrali come la valorizzazione dell’identità territoriale nei processi di internazionalizzazione, le sfide burocratiche affrontate dalle imprese agroalimentari e la necessità di strumenti diplomatici più incisivi per sostenere l’export di qualità. Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità che si stanno aprendo nei mercati del Golfo, in particolare a Riyad, dove la domanda di prodotti agroalimentari di alta gamma è in crescita. In questo contesto, Di Maio ha evidenziato la necessità di una presenza italiana più strutturata e continuativa, per intercettare le trasformazioni in atto e rispondere in maniera efficace alle richieste del mercato. A margine dell’incontro, è intervenuto anche Francesco

Mastrantoni, rappresentante di Antica Tenuta Palombo, che ha dichiarato: “Per noi esportare non significa solo vendere un prodotto, ma trasmettere un valore culturale. Siamo convinti che un dialogo continuo con le istituzioni sia indispensabile per affrontare i mercati esteri con maggiore consapevolezza e forza.”

(Comunicato Stampa)