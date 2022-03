Export, Mazzarella (Bper): "Numeri ancora bassi per donne, lavorare intensamente per pari opportunità"

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Sarà una primavera sfidante e incerta, però dall'incontro di oggi sono usciti anche spunti interessanti che ci fanno guardare al futuro con un po' di ottimismo. Penso che le donne siano portatrici di una visione diversa e innovativa nelle aziende", commenta Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, presente a Palazzo Rospigliosi all’evento “La primavera dell’export” per rilasciare la sua testimonianza.

"Non dobbiamo mai dimenticare temi come la diversity e inclusion, che appartengono al nostro patrimonio culturale. Come banca lavoriamo intensamente in questi ambiti, senza mollare la presa ”, continua Mazzarella, che commenta anche la scarsa presenza femminile al vertice di banche e società quotate: “Sono numeri bassi, c’è qualche lieve segnale di miglioramento ma è un processo lento e irregolare. Bisogna lavorare tutti i giorni a più livelli, dal basso e nella fase intermedia di crescita professionale, per accelerare il passo.

Dobbiamo offrire alle persone, e in particolare alle donne, pari opportunità".

Tanti i temi affrontati con la presidente di Bper. Rispetto al conflitto Ucraina-Russia, in particolare, ha espresso la sua preoccupazione: “Cerchiamo di aggrapparci ai pochi spunti positivi, confidando nella ragionevolezza degli esseri umani”. Cosa augura alle giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro? “Auspico che abbiano la forza di affrontare le sfide con competenza, coraggio e determinazione.

I risultati arrivano, speriamo più prima che poi", conclude la presidente di Bper.