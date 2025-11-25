Ezhaya (ASTOI): turismo sta bene, dobbiamo capire i cambiamenti

Milano, 25 nov. (askanews) – “Il comparto sta abbastanza bene, direi che si stanno rimarginando ormai le ferite del Covid, ha avuto un triennio molto positivo dal 2022 al 2025 e crediamo che va davanti in questa direzione. Il turismo è diventato ormai, le vacanze sono diventate un bene incomprimibile per i consumatori, quindi i trend sono tutti molto positivi.

È chiaro che dobbiamo essere attenti al cambiamento dei tempi, della tecnologia, delle abitudini dei consumatori. Dovremmo quindi realizzare sempre delle offerte che siano in sintonia con i bisogni dei consumatori e questi cambiano come cambiano anche i costumi della società. Quindi dovremo essere più flessibili, capire che le persone cercano più esperienze, non solo destinazioni e quindi dovremo essere in grado di realizzare offerte più personalizzate e più flessibili per intercettare i bisogni dei consumatori”. Lo ha detto ad askanews Pier Ezhaya, appena riconfermato presidente di ASTOI – Confindustria Viaggi, associazione delle imprese del turismo organizzato, parlando dello stato di salute del settore.