A distanza di poco più di un mese dalla morte di Maurizio Costanzo, Ezio Greggio ha scritto una commovente lettera a Maria De Filippi. Il conduttore incita la vedova ad andare avanti in nome del marito, continuando il suo lavoro.

Ezio Greggio ha scritto a Maria De Filippi

Tramite il settimanale Novella2000, Ezio Greggio ha scritto una lettera a Maria De Filippi. La morte di Maurizio Costanzo, a distanza poco più di un mese, sembra ancora impossibile. Per la famiglia, per gli amici e per i semplici fan: nessuno riesce a credere che il conduttore non apparirà più sul piccolo schermo. Ezio ha esordito:

“Roberto Alessi e il suo giornale Novella 2000 mi hanno chiesto di scriverti una lettera che interpreti il sentimento di tutti noi, tuoi colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita. Ho detto sì perché in questi giorni, da quel giorno, mi sei venuta in mente tante volte”.

La lettera di Ezio Greggio a Maria De Filippi

La lettera di Ezio a Maria prosegue:

“Quando ti manca una persona come Maurizio, che non solo ha condiviso con te un lungo percorso, una storia importante, un pezzo della tua vita, ma ha rappresentato anche un grande punto di riferimento, è stato il tuo mentore, immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue giornate. Perché ti lascia sgomento, sapere che una persona fondamentale che hai nel cuore e che stimi di colpo non c’è più. In un attimo il tuo mondo va sottosopra, anche se sai che potrebbe accadere, anche se un po’ te lo aspetti. (…) Di colpo ti senti più solo, ti manca quell’appoggio, quelle conversazioni giornaliere che ti davano una carica interiore ineguagliabile. Anche se non ci vediamo da tanto tempo, cara Maria, ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento“.

Greggio immagina il momento difficile che sta attraversando la De Filippi, ma le ha fatto un importante appello.

L’appello di Ezio Greggio a Maria De Filippi

Ezio ha proseguito:

“Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni. Va fatto, Maria, per le persone che ci hanno lasciato, perché la loro volontà è di non dimenticarli, di andare avanti e di proseguire in quel percorso lungo nel quale ci hanno sostenuto. Hai tuo figlio Gabriele al tuo fianco, e poi Sabina, Giuseppe… tanti collaboratori per i quali sei immensamente importante”.

Greggio ha invitato Maria De Filippi a non mollare il suo lavoro: Costanzo non lo vorrebbe, il suo pubblico non lo vuole. La lettera di Ezio si conclude con una serie di aneddoti divertenti su Maurizio.