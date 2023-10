F1: AlphaTauri, Lawson correrà anche in Qatar al posto dell'infortunato Ricciardo

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Prosegue l'avventura di Liam Lawson in F1 almeno per un altro Gran Premio. Il pilota neozelandese scenderà infatti in pista a Losail a bordo dell'Alpha Tauri. Lawson è subentrato al posto di Daniel Ricciardo, che si è fratturato la mano dur...

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – Prosegue l'avventura di Liam Lawson in F1 almeno per un altro Gran Premio. Il pilota neozelandese scenderà infatti in pista a Losail a bordo dell'Alpha Tauri. Lawson è subentrato al posto di Daniel Ricciardo, che si è fratturato la mano durante le prove libere del GP d'Olanda lo scorso 25 agosto, saltando le successive cinque gare, compresa quella in Qatar.