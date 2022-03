F1: Aston Martin, Vettel ancora positivo al Covid, per Gp A. Saudita pronto Hulkenberg

Jeddah, 24 mar. – (Adnkronos) – Attraverso il proprio profilo Twitter, la scuderia Aston Martin ha comunicato che Sebastian Vettel non è ancora guarito dal Covid. Il pilota tedesco, quattro volte campione di F1, è risultato di nuovo positivo all'ultimo tampone effettuato e rischia quindi di saltare anche il secondo appuntamento della stagione, in programma questo weekend a Jeddah, in Arabia Saudita.

Se anche domani Vettel dovesse risultare positivoal test Covid, sarà sostituito come in Bahrain da Nico Hulkenberg.