F1: Briatore, 'campionato Ferrari non all'altezza, se non migliora c'è da rivedere tutto'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "La Ferrari quest'anno non ha fatto un campionato alla sua altezza, il terzo posto ad Abu Dhabi ieri con Sainz va bene, ma la Ferrari deve correre i Gran Premi per cercare di prendere il primo posto, non il terzo.

Ci sarà molto da lavorare in Ferrari, ora che ci sono i cambi di regolamento e se la Ferrari non sarà competitiva almeno per lottare per le prime posizioni, a quel punto li credo che debbano rivedere un po' tutto". E' l'opinione espressa da Flavio Briatore all'Adnkronos sul mondiale della Ferrari e sul futuro della scuderia dopo la conclusione della stagione 2021 ieri ad Abu Dhabi.