F1: budget cap 2021, Fia 'per Red Bull violazione procedurale con infrazione spesa minore 5%

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Red Bull e Aston Martin sono state ritenute colpevoli dalla Fia di aver violato le regole del limite di costo della Formula 1, il budget cap, dello scorso anno. Una violazione procedurale con infrazione di spesa minore del 5% per la Red Bull e solo una violazione procedurale per l'Aston Martin.

Questo l'esito delle analisi sui documenti finanziari del 2021 presentati dai team. Le squadre in regola, secondo la nota della Fia sono: Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams e Haas. Era stata indagata anche la Williams, per aver presentato la documentazione in ritardo sulla data limite del 31 marzo 2022, ma poi ha integrato il report a maggio accettando una multa di 25mila euro. La Fia Cost Cap Administration sta attualmente determinando la linea d’azione appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento Finanziario nei confronti di Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità al Regolamento che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie e/o penalità sportive minori.