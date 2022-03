F1: campione del mondo Verstappen verso maxi rinnovo con la Red Bull

Londra, 2 mar. (Adnkronos) – Max Verstappen ha trovato l'accordo per il prolungamento del contratto con la Red Bull che gli garantirà uno dei maggiori introiti della storia della Formula 1. L'agenzia di stampa PA svela che l'estensione del contratto del campione del mondo, che potrebbe essere annunciata già giovedì, sarebbe pari a 40 milioni di sterline a stagione.

L'incredibile aumento di stipendio del pilota olandese corrisponde all'accordo biennale Mercedes da 80 milioni di sterline di Lewis Hamilton, che scade alla fine del prossimo anno. Verstappen, 24 anni, ha battuto Lewis Hamilton nella corsa al titolo mondiale dell'anno scorso e si prevede che i suoi nuovi termini lo vedranno rimanere un pilota Red Bull per almeno altre cinque stagioni. Il team Red Bull di Verstappen non ha commentato.

Il capo della Mercedes Toto Wolff è stato a lungo un ammiratore di Verstappen, con il team principal della Red Bull Christian Horner che ha affermato che l'olandese sarebbe stato l'obiettivo numero uno del suo rivale a ritiro di Hamilton.

Ma le relazioni sono diventate tese tra le due parti durante la battaglia per il titolo dell'anno scorso. Da parte sua, Verstappen, che ha esordito in F1 quando aveva 17 anni prima di diventare il più giovane vincitore dello sport quando ha trionfato al suo debutto con la Red Bull un anno dopo, ha sempre detto che rimarrà con il team di Milton Keynes se gli sarà data una macchina capace di lottare per i titoli mondiali.

Verstappen aprirà la sua difesa del campionato alla fine di questo mese, quando la nuova stagione inizierà in Bahrain il 20 marzo.