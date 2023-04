Per Charles Leclerc il weekend in Australia è stato negativo. All’Albert Park di Melbourne ha terminato nel primo giro il terzo round del Mondiale 2023 di F1, finendo fuori pista e ritirandosi.

F1, Charles Leclerc: perché si è ritirato nel GP d’Australia

Quello in Australia è stato un weekend davvero negativo per Charles Leclerc. All’Albert Park di Melbourne ha terminato nel primo giro il terzo round del Mondiale 2023 di F1. Leclerc è finito fuori pista in curva-3 e la ghiaia gli ha impedito di tornare sul tracciato, dovendosi ritirare dalla corsa. Il weekend aveva già avuto segnali non molto confortarti nel corso delle qualifiche, con Leclerc settimo e non all’altezza delle sue solite prestazioni. Un risultato in cui è emerso un contrasto con la squadra e con il compagno Carlos Sainz, colpevole di averlo ostacolato nel suo ultimo giro di lancio nella Q3.

Weekend negativo per Charles Leclerc

Al via, Charles Leclerc ha tentato di difendere la sua posizione alla frenata della curva-3, ma la manovra ha portato al contatto con il canadese dell’Aston Martin, Lance Stroll, che ha colpito la posteriore destra di Leclerc, portando la SF-23 del pilota nella ghiaia. Il tentativo di riprendere la corsa di Leclerc è stato del tutto inutile, così è stato costretto ad un ritiro, il secondo di questo inizio di stagione.