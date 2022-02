F1: Domenicali, 'la Ferrari è una delle monoposto dalle quali ci si attende di più'

Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – "Il mio sogno è avere più piloti coinvolti nella battaglia per il titolo, non solo Hamilton e Verstappen. Con queste nuove macchine la volontà è valorizzare anche i piloti. La Ferrari è una di quelle dalle quali ci si aspetta di più quest’anno".

Così il Ceo della F1, Stefano Domenicali, sul prossimo mondiale al via il 20 marzo in Bahrain. "Ci hanno già fatto vedere passi in avanti l’anno scorso, ma ora devono dimostrare di essere sulla strada giusta. Avranno attenzioni ma anche pressione", aggiunge Domenicali a Sky Sport.