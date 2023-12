F1: Domenicali, 'vicini alla famiglia di Schumacher, è una situazione difficile'

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - "Sono episodi che cambiano la vita e le relazioni, per rispetto della famiglia bisogna essergli vicino. Anche questa inchiesta fatta dopo 10 anni ha un valore relativo, rimane una situazione difficile dal punto di vista umano. Vivere 10 anni così è qu...

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – "Sono episodi che cambiano la vita e le relazioni, per rispetto della famiglia bisogna essergli vicino. Anche questa inchiesta fatta dopo 10 anni ha un valore relativo, rimane una situazione difficile dal punto di vista umano. Vivere 10 anni così è qualcosa che non augureresti neanche al tuo peggior nemico". Così il presidente della F1, Stefano Domenicali, al microfono de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, in merito alla situazione di Michael Schumacher a pochi giorni dal decimo anniversario del suo tragico incidente sugli sci, avvenuto sulle nevi di Meribel.